Imprensa brasileira avança que Jorge Jesus renovou com o Flamengo 

A imprensa brasileira avançou esta terça-feira que o treinador português Jorge Jesus renovou contrato com o Flamengo.

De acordo com o Globo Esporte, o técnico terá prolongado o vínculo com o clube brasileiro até junho de 2021, "com cláusulas que permitem a liberação mediante ofertas de clubes pré-determinados do futebol europeu". O treinador português irá receber cerca de 4 milhões de euros por ano.

Jorge Jesus chegou ao comando técnico do Flamengo no verão de 2019, tendo conquistado a Taça dos Libertadores, a principal competição de clubes da América do Sul.