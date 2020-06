Jorge Jesus renova com o Flamengo

O treinador português Jorge Jesus acertou esta quarta-feira a renovação de contrato com o Flamengo por mais uma época.

A notícia foi inicialmente avançada pela imprensa brasileira e horas depois confirmada pelo técnico, na rede social Instagram:

"Meus representantes chegaram a um acordo hoje com diretoria do @flamengo para renovação de meu contrato por mais um ano. As minhas relações de amizade com todos jogadores, estrutura do clube e Nação Rubro-Negra foram determinantes para tocar meu coração e falaram mais alto em minha decisão. Obrigado a todos pelo carinho, pelo reconhecimento e apoio ao nosso trabalho", pode ler-se na publicação na página oficial do treinador no Instagram

De acordo com a Globo Esporte, o técnico terá prolongado o vínculo com o clube brasileiro "com cláusulas que permitem a liberação mediante ofertas de clubes pré-determinados do futebol europeu". O treinador português irá receber cerca de 4 milhões de euros por ano.

Jorge Jesus chegou ao comando técnico do Flamengo no verão de 2019, tendo conquistado, entre outros troféus, o campeonato brasileiro e a Taça Libertadores, a principal competição de clubes da América do Sul.