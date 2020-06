Regras têm de ser cumpridas para se equacionar regresso dos adeptos ao estádio

Na véspera do reinício da Liga de futebol, o ministro da Administração Interna pediu a todos os intervernientes que respeitem as regras. Só dessa forma, avisou Eduardo Cabrita, será possível concluir o campeonato e, mais tarde, autorizar o regresso dos adeptos aos estádios.

O ministro esteve esta terça-feira na inauguração da esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Cedofeita, no Porto. As declarações de Eduardo Cabrita incidem sobre a intenção dos adeptos portistas em deslocar-se ao estádio do Famalicão para apoiar a equipa na retoma do campeonato.

Mesmo com a promessa do cumprimento das normas da Direção-Geral da Saúde e com o ajuntamento na parte exterior do estádio, os Super Dragões admitiram que são esperadas centenas de adeptos.

Também em resposta à iniciativa da claque do FC Porto, a Polícia de Segurança Pública alertou para a possibilidade de uma nova suspensão da prova caso as regras sanitárias e de distanciamento não se verifiquem.

O campeonato vai ser retomado esta quarta-feira com o Portimonense a defrontar o Gil Vicente, às 19 horas, e o Famalicão o FC Porto, às 21:15 horas.

Veja mais: