Suspenso o fim antecipado da II Liga e consequentes subidas e descidas

O Conselho de Justiça (CJ) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) suspendeu a decisão de terminar antecipadamente a II Liga e as consequentes subidas e descidas aprovadas pela direção da Liga de clubes, anunciou hoje o Cova da Piedade.

A direção da Liga aprovou, em 5 de maio, a conclusão definitiva da II Liga devido à pandemia de Covid-19, promovendo Nacional e Farense à I Liga e despromovendo Cova da Piedade e Casa Pia ao Campeonato de Portugal, decisão que motivou um recurso do clube da margem sul para o CJ, organismo que deferiu, agora, as suas intenções.

Em comunicado, o clube que ocupava o penúltimo lugar da II Liga no momento da suspensão do campeonato revela, ainda, que a ordem de trabalhos da assembleia geral da Liga de clubes, marcada para segunda-feira, inclui um pedido de ratificação daquela deliberação da direção, "comprovando a falta de poderes da direção e consequente exigência de unanimidade para tal deliberação".

Nesse sentido, o Cova da Piedade promete "analisar o conteúdo" da ordem de trabalhos da reunião magna de clubes e apresentar "novos pontos e/ou propostas que se afigurem coerentes e decisivos para a clarificação das situações criadas pelo presidente da Liga, Pedro Proença".

Os piedenses já tinham anunciado a intenção de responsabilizar pessoalmente Pedro Proença "pelos factos ocorridos na reunião da direção" em 5 de maio, dias antes de efetivar o recurso junto do CJ e de anunciar a saída da direção da Liga de clubes, seguindo a decisão do Benfica, convidando Pedro Proença a demitir-se das suas funções.

O clube do concelho de Almada fazia parte da direção do organismo juntamente com Benfica, Sporting, FC Porto, Tondela e Gil Vicente, da I Liga, além de Mafra e Leixões, do mesmo escalão.

Além do Cova da Piedade, também o Feirense anunciou no sábado um recurso para o CJ, depois de a direção da Liga ter indeferido uma reclamação administrativa apresentada pelos 'fogaceiros' relativamente ao cancelamento da II Liga.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas - Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede na Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 4 de junho.

A II Liga ficou de fora da autorização dada pelo plano de desconfinamento do Governo e da Direção-Geral da Saúde para a conclusão da I Liga e da Taça de Portugal de futebol.