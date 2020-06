Treinador do Tondela diz que não tem nada a perder

O Tondela joga esta quinta-feira com o Benfica, no regresso das duas equipas ao campeonato, depois de ser suspenso devido à pandemia do novo coronavírus.

O treinador Natxo González mostra-se expectante com a nova realidade do futebol, mas garante já ter a estratégia definida para a deslocação ao Estádio da Luz.

"O que peço é coragem e que tentemos desfrutar de um campo tão magnifico."

