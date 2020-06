Numa antevisão feita por videoconferência, o treinador do Vitória de Guimarães Ivo Vieira disse esta terça-feira que a equipa vai fazer de tudo para somar a quarta vitória consecutiva no campeonato.

A equipa minhota recebe o Sporting, na quinta-feira, na 25ª jornada do campeonato português que retoma esta semana. As duas equipas estão separadas por cinco pontos: os leões ocupam o quarto lugar da tabela classificativa com 42 pontos e o Vitória de Guimarães assume o sexto posto com 37.