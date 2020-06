FC Porto perde com o Famalicão no regresso ao campeonato 

O FC Porto perdeu esta quarta-feira em casa do Famalicão, por 2-1, no regresso da I Liga, após ter sido suspensa no início de março devido à pandemia do novo coronavírus.

O Famalicão inaugurou o marcador, com Fábio Martins a marcar no início da segunda parte (48'). Jesús Corona do FC Porto empatou aos 74 minutos. Quatro minutos depois, Pedro Gonçalves voltou a colocar o Famalicão em vantagem.

Com esta derrota, o FC Porto continua na liderança com 60 pontos, mais um que o Benfica, que regressa ao campeonato na quinta-feira, frente ao Tondela. Já o Famalicão soma 40 pontos e sobe provisoriamente ao 5.º lugar da tabela.