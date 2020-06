O Sporting de Braga joga esta sexta-feira com o Santa Clara na cidade do futebol, em Lisboa, às 19:00 horas. Custódio quer manter a equipa no terceiro lugar do campeonato.

A equipa açoriana parte para a 25.ª jornada do campeonato no 10.º lugar, com 30 pontos, enquanto os minhotos somam 46 pontos, ocupando o terceiro posto da tabela.