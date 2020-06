Estrela do râguebi Dan Carter volta a jogar na Nova Zelândia

O neozelandês Dan Carter, considerado o melhor jogador de râguebi do mundo em três ocasiões, vai voltar a jogar no seu país, para representar os Auckland Blues, após cinco épocas no estrangeiro, foi hoje anunciado.

"Para mim, é uma oportunidade de servir de mentor a jovens jogadores e de servir o râguebi neozelandês", disse Dan Carter, de 38 anos, que estava sem clube depois de ter deixado os Kobelco Steelers na sequência da pandemia de covid-19, que obrigou à anulação do campeonato do Japão.

Dan Carter, bicampeão mundial com a Nova Zelândia (2011 e 2015), e três vezes eleito melhor jogador do Mundial (2005, 2012 e 2015), saiu do país em 2015 para representar os franceses do Perpignan, assinando três anos depois pela equipa nipónica.

O jogador, considerado uma lenda da modalidade, somou 112 internacionalizações com a camisola dos 'All Blacks' até à sua retirada da seleção, em 2015.

Na Nova Zelândia, Dan Carter representou o Canterbury Crusaders durante 13 anos, tendo conquistado três títulos do Super Rugby, competição na qual ainda detém o recorde de pontos marcados, com um total de 1.708.

Carter, que deverá receber 1.200 dólares (cerca de 1.070 euros) por semana, será o substituto de Stephen Perofeta, lesionado num pé.

O jogador, que na equipa japonesa ganhava um milhão de euros (cerca de 892 mil euros), também não deverá começar a competir já no Super Rugby Aoteraoa, competição que começará na próxima semana, e que vai 'substituir' o Super Rugby, devido à pandemia de covid-19.

"Não jogo há vários meses. Vou demorar algumas semanas a estar em forma e a ser considerado apto", disse o jogador.