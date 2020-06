O jogo entre o Portimonense e o Gil Vicente de quarta-feira esteve em destaque em França, onde o campeonato de futebol não vai regressar.

O Jornal L'Équipe fez capa do encontro que marcou o regresso do campeonato português. O Portimonense venceu a equipa de Barcelos por 1-0, com golo de Lucas Fernandes aos 49 minutos.

Apesar dos três pontos conquistados, os algarvios continuam na zona de despromoção da primeira liga - na décima sétima posição com 19 pontos. O Gil Vicente é décimo com 30.