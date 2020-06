Mourinho defronta Manchester United na retoma da Premier League

O Tottenham, de José Mourinho, vai receber o Manchester United, em 19 de junho, na 30.ª jornada da Liga inglesa de futebol, que marca o regresso da competição depois da suspensão devido à covid-19.

A Premier League, que foi suspensa em 13 de março, vai ser retomada, sob fortes restrições e sem público, dois dias antes, na quarta-feira, em 17 de junho, com os jogos remanescentes da 29.ª jornada, entre Aston Villa e Sheffield United, às 18:00, e a receção do bicampeão e segundo classificado Manchester City ao Arsenal, às 20:15.

Na jornada seguinte, o Tottenham, no qual alinha Gedson Fernandes e que ocupa o oitavo lugar, com 41 pontos, metade do líder Liverpool, defronta o Manchester United, que conta com os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot e segue no quinto posto, com 45, a partir das 20:15.

Já o Wolverhampton, sexto colocado, treinado por Nuno Espírito Santo e no qual alinham os lusos Rui Patrício, Rúben Vinagre, Podence, João Moutinho, Rúben Neves e Diogo Jota, entre outros, vai voltar a jogar em 20 de junho, às 17:30, em Londres, no terreno do West Ham, 16.º.

A 30.ª jornada termina no domingo, dia 21 de junho, com o dérbi entre Everton e Liverpool, que lidera destacadamente a prova e está a duas vitórias de voltar a sagrar-se campeão inglês, 30 anos depois de ter alcançado o seu 18.º título, num encontro ainda sem local definido.

O dérbi da cidade dos Beatles pode até servir de consagração para os comandados de Jürgen Klopp, campeões europeus, caso vençam o rival e o Manchester City, de Bernardo Silva e João Cancelo, seja derrotado no embate com o Arsenal, de Cédric Soares.

A Premier League revelou o calendário das primeiras três jornadas completas após suspensão, com jogos praticamente todos os dias, exceção feita a 18 e 26 de junho.

Estas rondas integram os jogos dos 'spurs' em casa frente ao West Ham, em 23 de junho, e fora diante do Sheffield United, em 02 de julho, e a receção dos 'wolves' ao Bournemouth, em 24 de junho, e a deslocação ao recinto do Aston Villa, três dias depois.