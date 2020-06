O caso dos alegados empréstimos encapotados entre Benfica e Desportivo das Aves

O Jornal Público avançou este sábado que há acordos secretos entre o Benfica e o Desportivo das Aves, que levantam com dúvidas legais em relação a contratos de cedência de jogadores.

Em causa está a cedência de 10 jogadores da Luz para a Vila das Aves, de junho de 2017 a junho de 2019. Vendas, empréstimos e cedências a custo zero com cláusulas que, de acordo com o jornal, levantam suspeitas de ilegalidade e se assemelham a empréstimos encapotados para contornar os limites impostos pelos regulamentos.