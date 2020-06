Pinto da Costa traça objetivos para novo mandato

Pinto da Costa foi este domingo reeleito Presidente do Futebol Clube do Porto. O presidente reeleito mostrou-se satisfeito pela reeleição e disse que vai continuar a fazer tudo pelo Futebol Clube do Porto.

As eleições do FC Porto decorreram durante este fim de semana no Dragão Arena com quatro listas a concorrer: a lista A, liderada por Pinto da Costa, a lista B, encabeçada por Nuno Lobo, a lista C, de José Fernando Rio, e a lista D, que se candidata apenas ao Conselho Superior, liderada por Miguel Brás da Cunha.

