Federação e Liga felicitam vitória de Pinto da Costa

Numa nota publicada no site da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, presidente do organismo, felicitou Pinto da Costa pela reeleição como presidente do FC Porto.

Fernando Gomes elogia o trabalho que tem sido desempenhado por Pinto da Costa, "que levou o Clube a patamares nunca antes alcançados, quer a nível nacional, quer internaciona"l e sublinha "a vitória indiscutível" do líder dos dragões.

Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, através do site do organismo, congratulou "Pinto da Costa pela 15ª reeleição" e desejou "sucessos desportivos" a toda direção eleita.

Pinto da Costa reeleito Presidente do FC Porto

Pinto da Costa foi eleito para o seu 15.º mandato consecutivo como presidente do FC Porto, com 68,65% dos votos, anunciou este domingo o presidente da Mesa da Assembleia Geral, Matos Fernandes.

Nas primeiras eleições desde 1991 com mais do que uma candidatura, o mais antigo e titulado dirigente do futebol mundial no ativo, que chegou ao poder em 17 de abril de 1982, renovou o seu mandato presidencial por mais quatro anos, ao recolher mais votos do que José Fernando Rio, que obteve 26,44%, e do que Nuno Lobo, com 4,90%.

O processo eleitoral arrancou no sábado e terminou hoje no Dragão Arena, num modelo elaborado para evitar a acumulação de associados devido à pandemia de Covid-19.

Pinto da Costa traça objetivos para novo mandato