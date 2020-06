João Félix sem limitações nos treinos do Atlético de Madrid

O futebolista internacional português João Félix integrou hoje sem limitações os treinos do Atlético de Madrid, pelo que está completamente debelada a lesão no joelho esquerdo do avançado do clube espanhol.

Em 25 de maio, João Félix tinha sofrido uma entorse no ligamento colateral médio do joelho esquerdo, que o deixou condicionado para executar os planos de treino do treinador Diego Simeone.

O português só poderá jogar na segunda jornada após o reatamento da liga espanhola, interrompida em março devido à pandemia da Covid-19, uma vez que no domingo vai cumprir um jogo de suspensão na visita dos colchoneros ao Athletic Bilbau, estando apto disciplinarmente para 17 de junho, em casa do Osasuna.

Cumpridas 27 jornadas, o Atlético de Madrid está em sexto lugar, com 45 pontos, bem distante do líder FC Barcelona, que tem 60, mais dois do que o Real Madrid, segundo classificado.

Espanha registava no domingo 27.135 mortos devido à pandemia de Covid-19 e mais de 241 mil casos confirmados de infeção.

A pandemia já provocou mais de 402 mil mortos e infetou mais de sete milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.