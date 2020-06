Messi e Nélson Semedo aptos para o regresso da La Liga

Os futebolistas Lionel Messi e Nélson Semedo regressaram hoje sem limitações aos treinos no FC Barcelona, depois de nos últimos dias terem apresentado algumas limitações físicas, informou o clube catalão no site oficial.

O avançado argentino recuperava de uma contratura no quadríceps, enquanto o defesa lateral português sentia desconforto num joelho.

Depois de um dia de folga, o plantel do bicampeão espanhol iniciou a preparação para a semana que marca a retoma do futebol em Espanha, suspenso devido à pandemia de Covid-19, com os catalães a visitarem no sábado o Maiorca.

Cumpridas 27 jornadas, o Barcelona lidera a prova, com 58 pontos, mais dois do que o Real Madrid e 11 do que o Sevilha, terceiro classificado.

Espanha registava no domingo 27.135 mortos devido à pandemia de Covid-19 e mais de 241 mil casos confirmados de infeção.

A pandemia já provocou mais de 402 mil mortos e infetou mais de sete milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.