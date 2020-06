Pinto da Costa desmente as palavras de Luís Filipe Vieira e diz que os contratos do FC Porto, ao contrário dos do rival, são muito claros.

Os presidentes do Benfica e do FC Porto há muito que estão em trincheiras opostas.

Se um defende uma coisa, normalmente o outro não concorda. O mesmo se passa em relação a Pedro Proença, o FC Porto apoia o atual presidente da Liga, já o Benfica quer eleições no organismo.