Pinto da Costa entra no 15.º mandato a pensar no legado que vai deixar

O presidente reeleito do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa tomou posse dos órgãos sociais do FC Porto, no estádio do Dragão, esta terça-feira.

Na entrada para o 15.º mandato à frente dos dragões, Pinto da Costa disse que pretende resolver problemas do clube e que quer entregar o FC Porto em boas condições a quem um dia o suceder.

