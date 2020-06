Ronaldo ou Bale? Antigo médico do Real Madrid revela qual o melhor atleta

Numa entrevista ao jornal espanhol Ideal, Jesús Olmo, médico especialista em medicina de reabilitação, natural da cidade espanhola de Granada, abordou a sua experiência como chefe do departamento médico do Real Madrid, onde esteve entre 2013 e 2017, durante as temportadas em que a equipa venceu três edições da Liga dos Campeões, sob o comando técnico do italiano Carlo Ancelotti e do francês Zinédine Zidane.

Investir em capital físico e humano, com vista a melhorar o departamento médico do clube, foi uma das principais tarefas de Jesús Olmo quando chegou ao Real Madrid.

O espanhol revela que procedeu a uma "profunda revolução" no modelo de operação do departamento, uma vez que os "jogadores eram dotados de qualidade técnico-tática", no entanto estavam longe de atingir o "melhor rendimento" fisico.

Resultados do trabalho chegaram em forma de títulos

Durante os quatro anos em que Jesús Olmo foi chefe da equipa médica, o Real Madrid conquistou "três Champions" , três edições do Mundial de Clubes, três Supertaças Europeias, um campeonato de Espanha, uma Taça do Rei, e uma Super Taça de Espanha.

Questionado acerca do jogador do plantel que mais o "surpreendeu", o médico espanhol revelou que, em termos físicos, "Bale é o melhor atleta" que viu no Real Madrid.

Gareth Bale "é um atleta natural, capaz de ser bom em qualquer modalidade desportiva. Tem uma genética e habilidades atléticas fora do comum, e técnicas também. Foi o que mais me impressionou em todos os aspetos, apesar de o rendimento depender de diversas circunstâncias"

No que diz respeito a Cristiano Ronaldo, Jesus Olmo garante que é um jogador obecessivo com a sua preparação "como um atleta deve ser", e não esconde a admiração pelo português,