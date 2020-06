O Benfica joga esta quarta-feira no Algarve frente ao Portimonense.

Bruno Lage espera que a equipa seja mais eficaz do que foi diante do Tondela. Após o empate na Luz, no último jogo, Luis Filipe Vieira foi ao balneário das águias onde se mostrou descontente com o resultado.

Lage considera normal a atitude do presidente.