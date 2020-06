O FC Porto venceu esta quarta-feira o Marítimo no Estádio do Dragão, num jogo a contar para a 26.ª jornada da I Liga. O jogo ficou resolvido logo aos seis minutos com um golo de Corona.

A destacar a expulsão de Alex Telles aos 85 minutos.

Com este resultado, os dragões seguram o primeiro lugar com 63 pontos, mais dois que o segundo Benfica, que empatou hoje frente ao Portimonense.