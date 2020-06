Futebol italiano regressa hoje com Cristiano Ronaldo em ação

O futebol em Itália recomeça esta sexta-feira, com a Juventus, de Cristiano Ronaldo, a receber o AC Milan na segunda mão das meias- finais da Taça de Itália.

O jogo deveria ter acontecido há exatamente 100 dias, mas foi adiado por causa da pandemia da Covid-19.

A primeira mão da eliminatória terminou com um empate a uma bola. O duelo de hoje não contará com as presenças do sueco Ibrahimovic, do lado milanês, nem do argentino Gonzalo Higuaín, da "Juve".

No sábado, o Nápoles recebe o Inter de Milão no outro encontro das meias-finais, com a equipa napolitana a beneficiar de uma vantagem de 1-0, alcançada na primeira mão.

A final da Taça de Itália está agendada para a próxima quarta-feira, dia 17 de junho, e o regresso do campeonato acontecerá três dias depois.

