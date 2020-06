Nélson Semedo convocado para Maiorca após violar protocolo sanitário da Liga

O futebolista português Nélson Semedo, que na segunda-feira violou o protocolo sanitário imposto pela Liga para o desconfinamento ao marcar presença numa festa de aniversário de um amigo, integra a convocatória do FC Barcelona para a deslocação a Maiorca.

O treinador do Barça, Quique Sétien, incluiu Nélson Semedo numa lista com 17 jogadores disponíveis da primeira equipa e mais seis da equipa B para completar os 23 convocados autorizados pela Liga nesta fase excecional decorrente da pandemia da covid-19.

Não viajaram para Maiorca o central Clement Lenglet, castigado, e o avançado Ousmane Dembélé, que continua lesionado e que nem sequer está inscrito para disputar o campeonato.

Quique Setién já tinha dado a entender que Nélson Semedo seria convocado para o jogo de sábado frente ao Maiorca ao reconhecer que este cometeu "um erro" em relação ao cumprimento das regras sanitárias, mas ressalvando que pediu desculpas.

"Ele está tremendamente preocupado. Foi um descuido, ele não estava ciente de qual era a situação, é óbvio que cometeu um erro e já me pediu desculpa", comentou o técnico dos catalães em conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Maiorca, que marca o regresso dos 'blaugrana' à competição.

Segundo a imprensa espanhola, Nélson Semedo participou recentemente numa festa de aniversário, durante a qual foram quebradas as regras relativas a ajuntamentos de pessoas, impostas pelas autoridades sanitárias espanholas.

Por isso, o defesa direito luso falhou o treino de quinta-feira por causa do "protocolo estabelecido pela Liga", com vista à retoma do campeonato espanhol após a suspensão devido à pandemia de covid-19.

A liga espanhola foi retomada na quinta-feira, com o dérbi entre Sevilha e Betis (2-0), após mais de três meses de suspensão devido à pandemia, numa altura em que o Barcelona lidera a competição, com dois pontos de vantagem sobre o Real Madrid.