Marítimo e Gil Vicente procuram primeira vitória após a retoma da I Liga

A receção do Marítimo ao Gil Vicente abre hoje a 27.ª jornada da I Liga de futebol, na qual o líder FC Porto e o campeão Benfica, separados por dois pontos, manterão o braço-de-ferro na luta pelo título.

Tanto os madeirenses, no 15.º posto, com 25 pontos, como os gilistas, no 11.º, com 30, ainda não conseguiram vencer desde o recomeço da prova, após a suspensão devido à pandemia de Covid-19, somando um empate e uma derrota, e dois desaires, respetivamente.

O encontro está agendado para as 19:00, no Estádio do Marítimo.

No dia seguinte, o FC Porto vai defender a liderança da prova, sem o castigado Alex Telles, no reduto do lanterna-vermelha Desportivo das Aves, que está já a 12 pontos da salvação e atravessa uma série negativa de cinco derrotas seguidas e de sete jogos consecutivos sem ganhar.

O Benfica, segundo classificado, com menos dois pontos, privado do castigado André Almeida e dos lesionados Grimaldo e Jardel, vai ter pela frente o sexto colocado do campeonato, o Rio Ave, depois de quatro empates consecutivos e uma série de 10 jogos em todas as provas só com um triunfo, o pior registo desde 2007/08.

O Sporting, no último lugar do pódio, em igualdade pontual com o Sporting de Braga, recebe o Tondela, 14.ª, que ainda não perdeu desde a retoma, enquanto os bracarenses vivem um mau momento e vão ter um duro teste no fecho da ronda em casa do Famalicão, a única formação que venceu os dois últimos desafios.