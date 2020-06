Sérgio Conceição espera contar com Alex Telles para partida frente ao Aves

O FC Porto joga esta terça-feira com o Desportivo das Aves e Sérgio Conceição ainda aguarda pela decisão do Conselho de Disciplina para saber se pode ou não contar com Alex Telles.

O FC Porto nunca perdeu com o Desportivo das Aves. Empatou apenas uma vez no primeiro ano de treinador de Sérgio Conceição no Dragão.