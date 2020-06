Campeã francesa de escalada morre aos 16 anos

A alpinista de 16 anos estava com um grupo de amigos quando escorregou e caiu de uma falésia com 150 metros, em França.

Luce estaria numa zona não explorada dos Alpes franceses, perto de Grenoble, no sudeste de França. As circunstâncias da morte não são claras e foi aberta uma investigação, segundo o Le Dauphiné.

"É com imensa tristeza que a comunidade de alpinistas recebeu a notícia da morte de um dos nossos. (...) Luce era uma atleta promissora da equipa francesa de escalada. Com apenas 16 anos, tinha o futuro todo pela frente. Hoje, toda a federação está de luto", disse Federação Francesa de Alpinismo em comunicado.

Luce Douady era campeã junior de bouldering, uma das modalidades da escalada praticada sem o uso dos equipamentos de segurança convencionais como cordas, e também uma das modalidades que estará representada nos Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados para 2021.

No ano passado, começou a competir no escalão sénior e conquistou o quinto lugar na Copa do Mundo de Bouldering, no Colorado, EUA.

A International Federation of Sport Climbing descreve Luce como uma "atleta brilhante e talentosa" e o clube que representava, Chambery Escalade, lamenta a perda de "uma jovem cheia de energia, paixões e talentos", que era uma "pessoa bonita".