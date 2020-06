FC Porto empata nas Aves e pode ser alcançado pelo Benfica

O FC Porto cedeu esta terça-feira um inesperado empate 0-0 em casa do lanterna-vermelha Desportivo das Aves, em jogo da 27.ª jornada da I Liga de futebol, e pode ser alcançado na liderança da prova pelo Benfica.

Num encontro em que teve grande caudal ofensivo, o comandante da Liga não conseguiu ultrapassar os avenses e desperdiçou mesmo uma soberana oportunidade, quando Zé Luís, aos 22 minutos, permitiu que o guarda-redes brasileiro Fábio Szymonek defendesse uma grande penalidade.

Após este empate, os 'dragões' comandam a prova com 64 pontos e podem ser alcançados na quarta-feira na liderança pelo Benfica, caso os encarnados vençam em casa do Rio Ave, enquanto o Desportivo das Aves continua destacado na última posição, agora com 14 pontos, menos 11 do que o Paços de Ferreira, a primeira equipa acima da linha de despromoção.