Fernando Santos vai ser selecionador de Portugal durante mais quatro anos. A renovação do contrato foi anunciada esta terça-feira.

Durante o anúncio, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol elogiou o trabalho do selecionador e disse que Fernando Santos merece continuar.

Já Fernando Santos falou sobre os objetivos e disse que era uma honra continuar com Fernando Gomes até ao fim do seu mandato: "será também, se calhar, o final do meu".