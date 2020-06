Fernando Santos renova como selecionador nacional até 2024

Fernando Santos vai manter-se como selecionador nacional até 2024.



A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta tarde que renovou o contrato ao treinador de 65 anos, que terminava este verão.

O selecionador vai assim estar à frente da equipa na defesa dos títulos no próximo campeonato da Europa e na Liga das Nações, bem como nas qualificações para o Mundial 2022 no Qatar, na Liga das Nações em 2023 e no Euro 2024.

Fernando Santos, de 65 anos, chegou à seleção em setembro de 2014 e levou Portugal à conquista do Europeu de França, em 2016, e da primeira edição da Liga das Nações.

"Para nós, é um privilégio servir Portugal e o futebol português. É isso que vamos procurar continuar a fazer na mesma medida em que o temos feito, sempre com uma ambição, que é ganhar. Desde que chegámos foi a isso que nos propusemos. Sabemos que não vamos poder ganhar tudo, seguramente, mas lutar para ganhar tudo", afirmou Fernando Santos, em declarações divulgadas pela FPF.

O técnico assumiu que este deverá ser o seu último contrato como selecionador português e lembrou seis anos de "grande sucesso".