Final da Champions em Lisboa. "É um prémio aos profissionais de saúde"

O primeiro-ministro considerou esta quarta-feira que a escolha de Lisboa pela UEFA para receber a fase final da Liga dos Campeões só foi possível porque os portugueses demonstraram uma "capacidade extraordinária" de resistirem e enfrentarem a pandemia.

António Costa elogia a "enorme disciplina" com que todos acataram as normais de confinamento e têm praticado as normas de distanciamento social, que permitiram mostrar que Portugal é um "destino seguro".

Diz ainda que este reconhecimento por parte da UEFA é um "prémio merecido aos profissionais de saúde", pela forma como provaram que o sistema de saúde português é robusto para responder a qualquer eventualidade.

