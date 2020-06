João Félix bisa na goleada do Atlético Madrid em Pamplona

Um bis do português João Félix ajudou esta quarta-feira o Atlético Madrid a vencer fora o Osasuna (5-0), num encontro da 29.ª jornada, e permitiu aos 'colchoneros' subirem, provisoriamente, ao quarto lugar da primeira liga espanhola de futebol.

O antigo avançado do Benfica não poderia ter desejado um melhor regresso à competição, depois de ter falhado o último encontro, devido a lesão, conseguido anotar o seu primeiro bis, aos 27 e 56 minutos, desde que chegou ao clube da capital espanhola.

Os suplentes utilizados Marcos Llorente (79), Alvaro Morata (82) e o belga Yannick Carrasco (88) tornaram o resultado mais volumoso, deixando o Atlético no quarto posto, à condição, com 49 pontos, mais dois do que a Real Sociedad, que apenas entra em campo na quinta-feira para defrontar o Alavés.

O Atlético não vencia fora para a 'La Liga' desde 22 de dezembro, altura em que bateu o Bétis, em Sevilha, por 2-1.

Com os lusos Paulo Oliveira, a titular, e Rafa Soares, no banco de suplentes, o Eibar, a precisar de pontos para fugir à despromoção, não conseguiu melhor do que um empate a dois golos na receção aos também bascos do Athletic Bilbau.

Raul Garcia (08), de grande penalidade, adiantou os visitantes, mas Kike viria a restabelecer a igualdade 11 minutos depois, que durou até perto do fim, quando o chileno Fabian Orellana (78), também de penálti, fez a reviravolta, anulada nos instantes seguintes, por Villalibre (81).

O Athletic segue confortável no 10.º posto, com 39 pontos, enquanto o Eibar, 16.º, soma 28, apenas mais um do que o Celta de Vigo, que hoje, em Valladolid, até poderia ter somando a vitória, não fosse a penalidade desperdiçada por Iago Aspas (71), mas ficou-se pela igualdade sem golos.