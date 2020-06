O deslize do treinador do Aves que o obrigou a pedir desculpa

No rescaldo do empate com o líder FC Porto, o treinador do Desportivo das Aves mostrou-se satisfeito com o desempenho da sua equipa, que ocupa o último lugar da Primeira Liga de futebol.

O entusiasmo de Nuno Manta Santos levou-o mesmo a dizer um palavrão em plena conferência de imprensa.

Um momento caricato que pode ver no vídeo acima.

