Porque é que Lisboa foi escolhida para acolher a final da Liga dos Campeões?

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, explicou esta quarta-feira que Lisboa foi a cidade escolhida para acolher a Final a Oito da Liga dos Campeões, em agosto, porque a Federação Portuguesa de Futebol foi a primeira a oferecer ajuda.

Ceferin esclareceu ainda que a decisão de atribuir à Alemanha os jogos da Liga Europa, e a Espanha a Liga dos Campeões feminina, não se deveu "a uma luta", mas ao facto de terem sido as três federações que "disseram estar prontas para organizar uma competição".

"Estamos em contacto constante com a FPF, que está em contacto com as autoridades portuguesas. As coisas parecem bem por agora, e esperamos que tudo esteja bem até à organização da 'final a oito'. Para já, não há razão para um plano B, mas estamos a avaliar a situação dia a dia, e adaptar-nos-emos se necessário", acrescentou.