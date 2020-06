O FC Porto empatou esta terça-feira 0-0 em casa do Desportivo das Aves, em jogo da 27.ª jornada da I Liga de futebol, e pode ser alcançado na liderança da prova pelo Benfica.

No final do encontro, Sérgio Conceição lamentou a falta de eficácia dos "azuis e brancos". Já o treinador do Desportivo das Aves, Nuno Manta Santos, considerou que a equipa teve a sorte que faltou noutras jornadas do campeonato.