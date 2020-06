Federação Portuguesa de Futebol oficaliza extensão da época até 2 de agosto

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) oficializou esta quinta-feira a extensão da época desportiva até 02 de agosto, seguindo determinação da FIFA de 11 de junho, que dava um prazo de 10 dias às federações.

A pandemia covid-19 obrigou à suspensão das várias competições desportivas em todo o mundo, estando algumas a ser retomadas, como o futebol, em que várias federações estão a concluir os respetivos campeonatos, a maioria das quais com jogos à porta fechada.

Portugal retomou a I Liga de futebol no dia 03 de junho e a FPF, através de comunicado, oficializou hoje a extensão da temporada até 02 de agosto, seguindo a comunicação da FIFA de 11 de junho.

A nota lembra que, em 12 de março, a FPF determinou a suspensão de todas as provas nacionais seniores de futebol e futsal, com efeitos a partir do dia 13 de março, dada a evolução da pandemia covid-19 e a necessidade de proteger todos os intervenientes em tais competições.

No seguimento, a federação lembra que a FIFA determinou em 01 de abril que cada federação indicasse os clubes participantes nas competições europeias até ao dia 03 de agosto, tendo, no dia 07 de abril, publicado um documento sobre questões regulamentares do futebol devido à pandemia e determinado a necessidade da extensão da época desportiva 2019/20.

Neste sentido, a FPF, "com o desiderato de prorrogar o período da atual época desportiva 2019/20, por forma a acomodar a realização das provas desportivas, cuja retoma foi autorizada pelo Governo da República, da Liga e Taça de Portugal, foi celebrado, em 04 de maio, o Memorando de Entendimento entre a Federação Portuguesa de Futebol, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol e a Associação Nacional de Treinadores de Futebol".

A FIFA, em 11 de junho, veio estabelecer o prazo de 10 dias, antes da data do termo da época inicialmente prevista, para as federações nacionais efetuarem a respetiva comunicação de extensão da época desportiva em curso.

"Aprovado nas reuniões do Comité de Emergência da Federação Portuguesa de Futebol, de 29 de junho de 2019 e de 18 de junho de 2020", a FPF oficializa a extensão da época, que teve início em 01 de julho de 2019 e tem agora termo previsto para 02 de agosto de 2020, quando antes da pandemia estava definido que terminaria a 30 de junho de 2020.

O órgão federativo acrescenta que, "em consonância, e considerando que, em regra, nos termos da lei e dos regulamentos em vigor, os registos cessam com o termo da época desportiva, os registos desportivos dos jogadores profissionais e amadores, efetuados na época desportiva 2019/2020, cessam a 02 de agosto de 2020".