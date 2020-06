Húngaro Tibor Benedek, tricampeão olímpico de polo aquático, morre aos 47 anos

Aniko Kovacs / EPA

O húngaro Tibor Benedek, tricampeão olímpico de polo aquático, em Sydney2000, Atenas2004 e Pequim2008, morreu hoje aos 47 anos, anunciou a federação húngara da modalidade.



Sem revelar as causas da morte, a federação nota o "vazio irreparável e incompreensível" da perda do campeão do mundo de 2003, entre várias outras medalhas em campeonatos do mundo, Ligas Mundiais e Europeus, considerado como um dos melhores jogadores de sempre de polo aquático.

Numa carreira que se prolongou até 2012 e passou por vários clubes italianos e húngaros, com os quais também venceu títulos internacionais, o antigo jogador foi ainda treinador da seleção húngara entre 2013 e 2016, vencendo o Mundial de 2013, em Barcelona, antes de integrar a direção da federação, que deixou em 04 de maio.

Benedek morreu um dia depois de outro tricampeão olímpico da mesma modalidade pela Hungria, Gyorgy Karpati, campeão em 1952, 1956 e 1964, aos 87 anos, levando o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, a escrever, no Facebook: "O Pelé do polo aquático deixou-nos".