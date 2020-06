Um bis do português João Félix ajudou esta quarta-feira o Atlético Madrid a vencer fora o Osasuna (5-0), num encontro da 29.ª jornada, e permitiu aos 'colchoneros' subirem, provisoriamente, ao quarto lugar da primeira liga espanhola de futebol.

No final do jogo, João Félix admitiu estar muito contente, não só com os golos marcados, mas também com a vitória do Atlético.