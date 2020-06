Lage diz que Benfica "teve uma intensidade muito grande" ao longo do jogo com o Rio Ave

O Benfica igualou esta quarta-feira o FC Porto na liderança da I Liga de futebol, ao vencer com reviravolta em casa do Rio Ave por 2-1, em encontro da 27.ª jornada da Primeira Liga.

No final da partida, o treinador do Benfica mostrou-se feliz com o resultado. Bruno Lage está focado em vencer já o próximo jogo.