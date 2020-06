Milhares de adeptos do Nápoles ignoram recomendações e festejam conquista da Taça na rua

O Nápoles conquistou a Taça de Itália, na passada quarta-feira, depois de vencer a Juventus de Cristiano Ronaldo, após a marcação das grande penalidades.

No entanto, ignorando as medidas de segurança sanitária impostas no país, mais de cinco mil adeptos festejaram a conquista da equipa italiana pelas ruas durante a noite.

Milhares de pessoas esperaram pelos jogadores na estação de comboios, onde a equipa deveria ter chegado depois do jogo, mas por razões de segurança toda a equipa saiu quilómetros antes da paragem.

Mais de 34 mil italianos morreram desde o início da pandemia.