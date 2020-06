Sobre Portugal receber a fase final da Liga dos Campeões, Rui Rio diz que é uma boa notícia.

"A partir do momento em que Portugal é escolhido é porque reconhecem em Portugal um série de méritos que nos permite ganhar aos outros."

Numa visita à Cidade do Futebol, o líder do PSD admitiu ainda a hipótese de a final poder contar com algum público.