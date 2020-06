Sporting vence Tondela

O Sporting venceu o Tondela por 2-0, esta quinta-feira, no estádio de Alvalade, em encontro da 27.ª jornada.

Um golo de Jovane Cabral, aos 13 minutos, colocou o Sporting na frente do marcador. Em seguida, ao minuto 31, foi a vez de Andraz Sporar, que marcou um golo de grande penalidade e reforçou a vantagem dos leões.

Com este triunfo, o Sporting mantém o terceiro lugar com 49 pontos, logo atrás do Benfica e do FC Porto, ambos com 64 pontos e na liderança da tabela classificativa.

Já o Tondela, com a derrota, fica com 29 pontos, no 14.º lugar da tabela classificativa.