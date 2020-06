Nuno Mendes renovou com Sporting até junho de 2025

O defesa Nuno Mendes, de 18 anos, renovou contrato com o Sporting, até 30 de junho de 2025, anunciou o clube lisboeta da I Liga portuguesa de futebol.

"O defesa, que cumpre nesta sexta-feira 18 anos e que se estreou na noite de quinta-feira na equipa principal, frente ao Tondela (2-0), ficou com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros", lê-se no comunicado dos leões.

O lateral esquerdo começou a época a jogar nas equipas de juniores e de sub-23 dos leões, tendo cumprido a estreia a titular na formação principal leonina na quarta-feira, na receção ao Tondela, depois de já ter alinhado na jornada anterior, frente ao Paços de Ferreira (1-0).

Nuno Mendes, que conta 14 internacionalizações entre as seleções de sub-16 e sub-19, cumpriu toda a sua formação no Sporting, depois de se ter iniciado no Despertar.

O prolongamento do contrato com Nuno Mendes ocorre três dias depois de o também defesa Eduardo Quaresma, de 18 anos, ter renovado com o clube, igualmente até ao fim da época 2024/25.