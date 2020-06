Pedro Proença discute com clubes da II Liga o arranque da próxima época

Os clubes do segundo escalão do futebol português reuniram-se esta sexta-feira, no Porto, com o presidente da Liga, Pedro Proença, para preparar a próxima temporada, após o cancelamento da competição em 2019/20 por causa da pandemia de covid-19.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) informou em comunicado que este encontro "permitiu a abordagem de vários temas, importantes para o futuro das sociedades desportivas, mas serviu, acima de tudo, para dar o pontapé de saída oficial no arranque dos trabalhos da época 2020-21".

O plano de contingência da Direção-Geral da Saúde (DGS) para a época 2020-21 foi apresentado aos clubes da II Liga, tendo também sido discutidas as alterações de publicidade nos estádios da prova e analisados os quadros competitivos do futebol profissional.

"Neste encontro, Liga e sociedades desportivas aproveitaram também para trocar ideias em relação às hipóteses existentes para o calendário desportivo da nova época, numa altura em que se sabe que a atual termina oficialmente em 02 de agosto", sublinhou a LPFP.

Este foi um encontro pedido por Pedro Proença aos clubes da II Liga, não só para fazer um atual ponto da situação ao futebol profissional, como também para projetar o futuro mais imediato da prova, após uma época completamente atípica e afetada pela pandemia da covid-19.

No final da reunião, António Gaspar Dias, presidente do Penafiel, em declarações à Liga TV, disse que a reunião serviu para "debater assuntos importantes da LigaPro, e do futebol português. A LigaPro acaba por ser 'a cola que nos faz unir'".

Já para o presidente do Mafra, José Cristo, as matérias discutidas nestes encontros "são muito importantes para que possam, depois, ser colocadas em prática".

E acrescentou:

"Estas reuniões dão um sinal de união, pois se estivermos todos unidos, conseguiremos mais para o futebol."

Por sua vez, Horácio Bastos, presidente da Oliveirense, salientou a importância da realização deste encontro promovido pela Liga, uma instituição que serve "para agregar os clubes".