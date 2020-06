A Liga Portuguesa regressou no início do mês, mas com jogos à porta fechada e alguns treinadores já confessaram que a ausência de público está afectar o desempenho dos jogadores.

Uma especialista em psicologia do desporto, ouvida pela SIC, lembra que as equipas têm de encontrar mecanismos para ultrapassar esta dificuldade e, que nesse capítulo, o papel do treinador é fundamental.