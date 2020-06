A casa do Santa Clara em Lisboa

Com a pandemia do novo coronavírus, o Santa Clara decidiu sair dos Açores para terminar o campeonato a jogar na Cidade do Futebol.

A SIC encontrou se em Lisboa com o presidente mais jovem de um clube na Liga, que diz olhar para o futebol de forma diferente.

Rui Cordeiro chegou à liderança do Santa Clara com 31 anos, mas passou uma vida dentro do clube açoriano.