Imprensa russa considera que jogo do FC Rostov foi "um escândalo"

O FC Rostov defrontou na semana passada o Sochi com os jogadores da formação, uma vez que toda a equipa profissional estava de quarentena devido à pandemia da Covid-19. A decisão do clube russo está a ser muito criticada e há até quem diga que a "Europa se está a rir" da Rússia.

O FC Rostov perdeu por 10-1 na casa do Sochi, num jogo da Liga russa de futebol, que regressou três meses depois de ser suspensa em março por causa da pandemia.

Com toda a equipa de quarentena, depois de seis jogadores testarem positivo à Covid-19, o clube russo, que está em 4.º lugar, levou um grupo de futebolistas da equipa dos juniores para defrontar o então 12.º classificado. De acordo com os responsáveis pelo Rostov, nenhum dos jogadores tinha experiências de futebol sénior e o mais velho dos participantes tem 19 anos.

Homem do Jogo

"O resultado foi desolador. No entanto, queremos olhar para o jogo pelo lado positivo", escreveu o clube no site oficial, assinalando o marco do guarda-redes de 17 anos.

Apesar do resultado negativo, Denis Popov foi eleito Homem do Jogo, depois de bater o recorde da liga de mais bolas defendidas, incluindo um penálti.



Críticas à decisão do clube

De acordo com a CNN, ainda antes do início do jogo, o Rostov foi bastante criticado nas redes sociais, com os internautas a destacarem a "falta de consciência" do clube.

A imprensa russa considerou "um escândalo" que o jogo tenha acontecido. "Toda a Europa está a rir-se de nós", disse o jornalista desportivo, nas redes sociais, referindo que o jogo foi contra os interesses da liga.

O antigo jogador Sergey Silkin também se juntou às críticas e contra o Sochi. O ex-treinador do Dínamo de Moscovo considerou a partida como uma "piada" e apelou aos líderes para que não deixem algo do género acontecer de novo.

Antes do jogo, a federação russa propôs adiar a partida para 19 de julho, mas exigiu um acordo entre os dois clubes, algo que não veio a acontecer por recusa do Sochi. O presidente do clube defendeu que qualquer outro teria recusado adiar o jogo, por causa das restrições impostas.

Num comunicado, esta segunda-feira, o FC Rostov considerou que a decisão sobre o jogo devia ter sido tomada pela federação russa e não pelos próprios clubes.

Rússia é um dos países mais afetados pela pandemia

A Rússia já registou mais de 520 mil casos de Covid-19 e 8.206 mortes. O país fica apenas atrás dos Estados Unidos e do Brasil no número de infeções.