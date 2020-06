Sérgio Conceição quer eficácia no ataque do FC Porto

Na véspera de São João, há dérbi da Invicta, com o FC Porto a receber o Boavista, no Estádio do Dragão.

Sérgio Conceição acredita que a equipa vai conseguir ultrapassar o problema da falta de eficácia. O treinador portista não contou com o avançado Zé Luís no treinado desta segunda-feira, devido a dores na coxa esquerda.

"Zé Luís, com uma mialgia de esforço na face posterior da coxa esquerda, esteve ausente dos exercícios de grupo para fazer tratamento e ginásio", informou o clube, no site oficial.

A recuperar de uma rotura de ligamento, Marcano também esteve ausente do treino.

Benfica e FC Porto estão empatados na liderança do campeonato, com 64 pontos.