FC Porto vence Boavista e sobe à liderança do campeonato

O FC Porto venceu esta terça-feira o Boavista no Estádio do Dragão por 4-0, num jogo a contar para a 28.ª jornada do campeonato.

A seis jornadas do fim, os dragões subiram ao primeiro posto da I Liga, ao somar 67 pontos, mais três que o segundo classificado Benfica, que perdeu hoje frente ao Santa Clara.

Os golos só começaram a aparecer na segunda metade da partida com Marega a colocar os dragões em vantagem aos 53 minutos.

Alex Telles e Sérgio Oliveira fizeram o segundo e terceiro golos aos 60 e 70 minutos, respetivamente, através de dois penáltis. Marega bisou e fechou o marcador aos 84 minutos.

Na próxima jornada, o FC Porto vai ao terreno do Paços de Ferreira, 16.º classificado.