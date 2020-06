Scott McTominay renova com Manchester United até 2025

O futebolista internacional escocês Scott McTominay renovou com o Manchester United até junho de 2025, com a possibilidade de extensão por mais um ano, informou hoje o clube inglês.

O médio, de 23 anos, da formação do Manchester United, chegou a equipa principal em 2016/17, época em que o treinador português José Mourinho lhe deu os primeiros minutos, e na época seguinte já esteve em 23 jogos.

"Apesar de compreender que neste momento há coisas mais importantes em que pensar, estou muito contente por assinar este contrato e fazer parte do futuro desta equipa", disse McTominay, citado pelo Manchester United.

O escocês é habitual titular nos red devils, equipa em que também jogam os portugueses Bruno Fernandes, contratado no mercado de janeiro ao Sporting, e Diogo Dalot, e que segue no quinto lugar do campeonato.