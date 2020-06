"Derrota humilha o Benfica"

Com a derrota do Benfica frente ao Santa Clara por 3-4, no Estádio da Luz, e a vitória do FC Porto, no Estádio do Dragão, contra o Boavista, por 4-0, a equipa dos "dragões" assegura o primeiro lugar do campeonato com uma vantagem de três pontos para as "águias".

Numa análise aos dois jogos, António Ribeiro Cristóvão, comentador SIC, afirmou que a derrota dos encarnados "é perfeitamente aceitável" e "humilha o Benfica", acrescentando que as exibições da equipa mostram "alguma incapacidade de Bruno Lage".

No que diz respeito ao FC Porto, Ribeiro Cristóvão considera que a vitória foi "justa" e que a equipa fica com uma vantagem importante para as jornadas que faltam disputar.